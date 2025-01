Vasto, il viadotto intitolato a Nicola Notaro

“La nostra Città nutre giustamente un importante ricordo per la figura umana e politica di Nicola

Notaro, un predecessore che ha saputo investire sullo sviluppo di questo territorio con ingegno ed

operosità e, per tale ragione, abbiamo deciso di onorarlo con questa intitolazione di un’opera che

egli stesso concepì durante il suo mandato sindacale”. È con queste parole che il primo

cittadino Francesco Menna annuncia “l’approvazione da parte della Giunta Comunale del

provvedimento con cui, previa autorizzazione prefettizia, il Viadotto finora denominato

“Histonium”, ponte stradale che attraversa il centro cittadino, verrà denominato “Viadotto Nicola

Notaro”. “L’opera strategica – prosegue Menna – è uno dei risultati maggiormente rappresentativi

di quella stagione amministrativa in cui, tra il gennaio 1973 e il dicembre 1979, Nicola Notaro fu,

per due successivi mandati, Sindaco di Vasto”.



Nato nel 1931, dopo una lunga militanza nell’Azione Cattolica Italiana, locale e regionale, nel 1945

aderì alla Democrazia Cristiana, partito del quale fu tra gli esponenti apicali a livello regionale. Fu

allievo del Sen. Giuseppe Spataro del quale condivideva idee e visione che considerò suo maestro

ed ispiratore del suo agire politico-amministrativo. Fu Sindaco della Città del Vasto tra il gennaio

1973 e il dicembre 1979, in due successivi mandati amministrativi, anni nei quali assunse anche la

carica di Presidente regionale dell’A.N.C.I., Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Numerose

e diversificate, quindi, furono le progettualità promosse e realizzate. Tra esse si annoverano: la

riqualificazione del centro storico cittadino, la costruzione dell’acquedotto di Vasto Marina e degli

impianti fognari in località Pagliarelli e Incoronata; la costruzione del Parco attrezzato del Muro

delle Lame e del Lungomare Duca degli Abruzzi; l’acquisizione al patrimonio comunale di Palazzo

d’Avalos e della donazione pittorica di Juan Del Prete; la riqualificazione del Gabinetto

Archeologico “Luigi Marchesani”; la realizzazione dell’area pubblica di Via Ciccarone; il restauro

del Teatro Rossetti; l’investimento di edilizia economica e popolare della Zona 167 (odierno

Quartiere San Paolo), nel quadro dello sviluppo del sistema industriale locale, in Val di Sangro e

Piana Sant’Angelo; la realizzazione del Monumento alla Bagnante; l’avvio di opere qualificanti tra

cui: la costruzione del Centro Servizi Culturali; l’impianto di depurazione in Via del Porto; la

costruzione di diverse scuole elementari, del Palazzo di Giustizia, del Viadotto Histonium, del

Palazzetto dello Sport in Via Conti Ricci, dell’Arena Comunale “alle Grazie”. In un’ottica di

emancipazione non solo di Vasto ma dell’intero territorio, incaricò l’architetto giapponese Kishō

Kurokawa per la redazione del piano intercomunale Vasto-San Salvo. Si dimise dall’ufficio di

Sindaco nel dicembre 1979 in conseguenza della scelta di candidarsi alla carica di Consigliere

Regionale d’Abruzzo per la III legislatura (1980/1985). Risultò eletto. Continuò ad essere

Consigliere Comunale della Città del Vasto fino al 1988 e successivamente mai rinunciò a

contribuire al benessere della Città del Vasto, in termini di partecipazione attiva a diverse

progettualità che considerò qualificanti per l’intera comunità: da ultimo si ricorda l’impegno

personale e familiare per la realizzazione della Chiesa di San Marco Evangelista.



“Nicola Notaro – afferma l’assessore alla Cultura e agli Affari Istituzionali Nicola Della Gatta – è

stato un politico animato da forti valori, che amava la sua Città e che declinò la sua passione civile

valorizzando la dimensione di pubblico amministratore come privilegiato servizio alla comunità.

Per questo seppe unire visione e concretezza realizzando una qualificata rete di rapporti

istituzionali grazie alla quale la nostra Città fu inserita in seno al piano programmatico di sviluppo

che, proprio nel decennio della sua sindacatura, interessò molte realtà periferiche del nostro

Paese. Nei prossimi mesi, come fatto per Silvio Ciccarone, realizzeremo momenti di

approfondimento sulla figura e l’opera di Nicola Notaro: è questo l’investimento centrale di

valorizzazione della memoria collettiva su cui intendiamo continuare ad investire”.