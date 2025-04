Al via il progetto "Atelier Creativamente" per esprimere arte, musica e scrittura

Venerdì 4 aprile 2025 alle ore 18:00 presso il Bocciodromo di Vasto si terrà la presentazione del progetto "Atelier Creativamente", un'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il Centro comunale di aggregazione "Michele Zaccardi" e l'associazione Vastosostiene.

L'evento vedrà la partecipazione dell’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco, della docente e scrittrice Valentina Franzese, dell’artista Lorella Ragnatelli e della psicoterapeuta e musicoterapeuta Marilena La Palombara. A moderare l'incontro sarà Fabiana Bolognese, psicologa e psicoterapeuta.

Il progetto prevede tre corsi rivolti alla cittadinanza. "Music and Tea Time" è un corso di musica creativa di gruppo, "Paint and Wine" un corso di pittura, mentre "Write and Sip" si concentra sulla scrittura introspettiva. Un'opportunità per esprimere la creatività e favorire il benessere individuale e collettivo attraverso l’arte, la musica e la scrittura.

«Un progetto innovativo – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche sociali, Anna Bosco - che offre spazi di espressione e condivisione, favorendo l’inclusione e la socialità. L’arte, la musica e la scrittura sono strumenti potentissimi per il benessere psicologico e sociale: questa iniziativa saprà offrire preziosi momenti di aggregazione e crescita personale. Grazie a Fabiana Bolognese, Valentina Franzese, Lorella Ragnatelli e Marilena La Palombara».

«Siamo felici – aggiunge Saverio D’Ambrosio, presidente del Centro “Zaccardi” - di ospitare un’iniziativa così significativa per il nostro territorio. Il centro di aggregazione è da sempre un luogo di incontro e condivisione, e crediamo che questi laboratori possano arricchire la comunità e rafforzare il senso di appartenenza».