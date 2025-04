Thor Sud: lo stabilimento opera nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

In relazione all’incidente occorso questa mattina presso lo stabilimento di San Salvo, Thor Sud esprime innanzitutto la propria vicinanza al giovane lavoratore coinvolto e alla sua famiglia, auspicando una pronta e completa guarigione.

L’azienda, fin da subito, ha attivato tutte le procedure previste in caso di infortunio, prestando la massima collaborazione alle autorità competenti per l’accertamento delle dinamiche e delle cause dell’accaduto.

Thor Sud respinge con fermezza le dichiarazioni diffuse da una sigla sindacale circa la presunta insicurezza delle postazioni di lavoro. Lo stabilimento opera nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed è sottoposto a regolari verifiche tecniche, audit interni ed esterni, oltre che a continui interventi di formazione e aggiornamento del personale.

Ogni valutazione sulle cause dell’incidente spetta agli organi preposti e, proprio per questo, l’azienda ritiene inopportune e gravemente lesive dichiarazioni che, senza alcun fondamento oggettivo, mettono in discussione la sicurezza di uno stabilimento che ha sempre dimostrato elevati standard di conformità e tutela della salute dei lavoratori.

Thor Sud rinnova il proprio impegno per garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose della dignità di ogni collaboratore, nella convinzione che la sicurezza sia un valore condiviso e da tutelare con responsabilità e serietà.