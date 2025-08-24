'Oltre i sensi', finissage della mostra di Lorella Ragnatelli alla Rotonda di Vasto Marina

La serata conclusiva della mostra Oltre i sensi di Lorella Ragnatelli sarà arricchita da un momento musicale di particolare rilievo con la chitarrista Rossella Rezzolla, che accompagnerà il pubblico nella suggestiva cornice de La Rotonda di Vasto Marina con un programma di grande fascino:
• John Duarte: English Suite (dedicata ad Andrés Segovia nel giorno del suo matrimonio)
• Gaspar Sanz: Españoletas – La miñona de Cataluña – Canarios (danze popolari spagnole del XVII secolo rielaborate dal compositore)
• Johann Sebastian Bach: Preludio BWV 998
• Massimo Agostinelli: Balletto quasi Rondò (brano dedicato alla chitarrista Rossella Rezzolla)
Alla serata sarà presente la critica d’arte Giulia Rustichelli, curatrice della mostra.
Finissage “Oltre i sensi”
Lorella Ragnatelli – Mostra personale di pittura
A cura della critica d’arte Giulia Rustichelli
Domenica 24 agosto – ore 19.00
Sala espositiva La Rotonda – Lungomare Cordella, Vasto Marina