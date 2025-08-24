Il Brodetto alla Vastese... di sabbia in spiaggia a Vasto Marina

Altra bella realizzazione in sabbia, sulla spiaggia di Vasto Marina, nella zona del complesso La Diatomea, nelle vicinanze dell'Hotel Holiday in localitÃ San Tommaso.
Sulla battigia Ã¨ spuntato il â€˜Brodetto alla Vasteseâ€™, con impegno ancora una volta messo in campo da alcuni appassionati (in particolare Marco e i suoi amici), giÃ protagonisti di altre suggestive opere prodotte nella stessa area nelle estati scorse (ad esempio il â€˜Re Leoneâ€™ e gli â€˜Arrosticiniâ€™ (nelle foto in galleria del nostro archivio).
Tanti i consensi ottenuti con la condivisione sui social dell'originale costruzione in sabbia (foto Ida Cieri dalla pagina Facebook Sei di Vasto seâ€¦)