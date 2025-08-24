La ComunitÃ  Salesiana di Vasto ricorda Don Palmerio Taliani

Celebrati nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Vasto i funerali di Don Palmiero Taliani, sacerdote salesiano, venuto a mancare all'etÃ di 99 anni, figura di riferimento spirituale, amico, confratello e cappellano amatissimo dell'Ospedale Civile di Vasto.

Tra i presenti il Superiore dei Salesiani d'Italia Centrale, Don Roberto Colameo e l'Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte.

La ComunitÃ Salesiana di Vasto e la Parrocchia San Giovanni Bosco, ricordano Don Palmerio.

Nato a Corbara di Montegallo (Ascoli Piceno) il 28 marzo 1926, don Palmerio intraprese tardivamente la vocazione sacerdotale: a 26 anni, dopo aver interrotto gli studi a causa della guerra, trovÃ² ispirazione nel Bollettino Salesiano e decise di entrare nella Congregazione di don Bosco. Completati gli studi, partÃ¬ nel 1957 per il Brasile dove rimase per oltre quarantâ€™anni, operando tra i piÃ¹ poveri del Mato Grosso e di San Paolo, insegnando nelle scuole e sostenendo le comunitÃ parrocchiali. Venne ordinato sacerdote lâ€™8 dicembre 1964 proprio a San Paolo.

Rientrato definitivamente in Italia nel 2003, dal 2007 viveva a Vasto per volontÃ dellâ€™arcivescovo Bruno Forte, che lo chiamÃ² a svolgere il ruolo di cappellano dellâ€™Ospedale San Pio da Pietrelcina. Qui don Palmerio divenne presenza silenziosa ma costante fra i reparti, sempre con il camice bianco e lo sguardo capace di infondere serenitÃ nei momenti piÃ¹ difficili. Era solito recitare un brano del Vangelo o semplicemente ascoltare i malati, incarnando il motto salesiano Â«Il popolo va servito, mai comandatoÂ».

Con oltre sessant'anni di sacerdozio alle spalle, la sua vita Ã¨ stata dedicata completamente ai poveri, prima in Brasile, poi tra le corsie di un ospedale di provincia, incarnando con umiltÃ e dedizione il carisma salesiano.

La ComunitÃ Salesiana di Vasto, insieme a tutta la Parrocchia San Giovanni Bosco, si unisce nella preghiera e ringrazia il Signore per il bene seminato attraverso il suo lungo ministero. La sua anima Ã¨ affidata alla misericordia del Padre.

Foto Andrea Marino



