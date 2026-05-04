"Oltre il segno", la mostra dedicata ad Antonio Del Donno

Sabato 9 maggio l'Associazione Culturale Trifoglio, con l'Alto Patrocinio della Regione Abruzzo per la parte culturale, del Consiglio Regionale e del Comune di Chieti, inaugura una grande mostra dedicata all'artista contemporaneo Antonio Del Donno dal titolo "Oltre il segno", organizzata in collaborazione con il Polo Museale e Centro Studi Antonio Del Donno.

La mostra sarÃ preceduta alle ore 17.00 presso l'Auditorium Marrucino (1Â° piano Palazzo Bellavista, Corso Marrucino) da una presentazione critica a cura del Dott. Gianni Garrera e del Direttore del Polo Museale e dell'Archivio del Maestro "Antonio Del Donno" Dott. Alberto Molinari, alla presenza del Presidente della Regione Marco Marsilio, del Dott. Diego Ferrara, Sindaco del Comune di Chieti e di Giuseppina Nori Conti, Presidente dell'Associazione Culturale Trifoglio.

Antonio Del Donno (Benevento 1927 â€“ 2020), figura di primo piano dell'arte contemporanea, tra i cento artisti piÃ¹ importanti al mondo, Ã¨ noto per la sua ricerca rigorosa e spirituale sul segno, la materia e la forma. La sua arte si inserisce nel contesto dell'arte contemporanea nazionale ed internazionale, ispirandosi ad artisti come Rauschenberg da cui riprende l'uso combinato di diverse tecniche e materiali, Pollock e De Koonig per la forte gestualitÃ della pennellata e dell'atto artistico.

Scrive Garrera: Del Donno impiega una voluta economia di mezzi: colori primari e giustapposti, niente contorni nÃ© aloni nÃ© toni intermedi, nÃ© ricerca di effetti naturalistici e illusionismi pittorici. Egli Ã¨ contrario al decorativismo, come pure alla pittoricitÃ soggettiva e gestuale strepitosa ed esasperata, perchÃ© Ã¨ avverso all'eccesso di linee o di spruzzi accidentali e compiaciuti. Ritorna la misura di un quadro, attraverso la coazione di alcuni gesti o movimenti pittorici, ma anche in questo caso si puÃ² parlare di una pittura millenaristica, che opera nelle condizioni di un finimondo e moralmente si tiene a distanza da ogni narcisismo. Le istruzioni artistiche di questa pittura richiedono l'evocazione di colori snaturati, gli scambi di tinta o lo stingersi delle realtÃ , il ricorso a segni dati a vuoto nell'aria per sfigurare i paesaggi e i panorami.

In mostra ci saranno circa trenta opere di varie dimensioni e tecniche, ferri, legni, tele, tecniche miste su tela, con un arco temporale dal 1960 al 2020, che evidenziano il linguaggio artistico di Del Donno basato su strutture geometriche, campiture essenziali ed uso simbolico del colore. Questa mostra non intende solo documentare il percorso di un artista riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, ma invita ad un incontro ravvicinato con un linguaggio che, pur nella sua essenzialitÃ , si rivela ricco di stratificazioni ed aperture interpretative. In mostra dominerÃ la produzione del ciclo dei Vangeli, celebri "Vangeli", tavole lignee aperte e montate come messali che recano impresse a fuoco frasi estrapolate dalle Sacre Scritture, divenute emblematiche della sua ricerca. opere essenziali e totalizzanti di un'esperienza vitale e mentale allo stesso tempo, dove il rigore formale si unisce ad una profonda dimensione spirituale.

A completamento del progetto espositivo saranno installate tre grandi sculture monumentali negli spazi emblematici della cittÃ , piazza San Giustino, piazza Gian Battista Vico, corso Marrucino, creando un percorso culturale diffuso tra l'opera dell'artista ed il tessuto storico sociale della cittÃ in dialogo con la mostra allestita negli spazi della Galleria Trifoglio Arte.

La mostra sarÃ arricchita da un catalogo edito appositamente per l'evento con un importante apparato critico e corredato da una esaustiva sezione iconografica e sarÃ visitabile fino a lunedÃ¬ 15 giugno 2026. L'Associazione Culturale Trifoglio, con passione e dedizione, si impegna da oltre trent'anni, nella promozione di eventi culturali, che sono divenuti nel corso degli anni, degli appuntamenti di grande spessore non solo per la cittÃ di Chieti, ma per l'intera Regione Abruzzo.



Archivio Antonio Del Donno