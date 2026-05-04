Doppio appuntamento con Sigfrido Ranucci a Vasto

MartedÃ¬ 5 maggio doppio appuntamento con Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta conduttore di Report su Rai 3, a Vasto per lâ€™inizio degli appuntamenti dedicati al Maggio dei libri, iniziative e proposte di incontri a cura del Vasto dâ€™autore Festival e dellâ€™Assessorato alla Cultura della CittÃ del Vasto.

Alle 10.30 Sigfrido Ranucci torna con un incontro dedicato alle scuole secondarie di primo grado nellâ€™Auditorium del Polo Liceale Pantini Pudente, dove il giornalista presenterÃ Navigare senza paura edito da Salani insieme a oltre 250 studenti, a dialogare con lui la docente Eleonora Iuliani.



Come si naviga, cosa incontrano sul web i ragazzi che stanno crescendo? Un incontro per chi sta imparando a leggere le notizie, a riconoscere la veritÃ , a non avere paura di fare le domande giuste.



Sempre il 5 maggio alle 17.30 Sigfrido Ranucci, nei Giardini di Palazzo dâ€™Avalos (in caso di maltempo Sala1 del Cinema Corso). Un appuntamento aperto a tutti con il suo nuovo libro Il ritorno della Casta edito da Bompiani. A dialogare con lui il magistrato Bruno Giangiacomo, giÃ presidente del Tribunale di Vasto.

Per prenotare un posto gratuito, Ã¨ consigliabile registrarsi al link

https://www.eventbrite.it/e/sigfrido-ranucci-presenta-il-ritorno-della-casta-tickets-1988406250622?aff=oddtdtcreator



Si legge nella nota degli organizzatori: "Un giornalista dâ€™inchiesta da anni sotto scorta che fa la differenza, una voce che non si spegne. GiÃ Premio Montanelli, Scalfari, Purgatori e molto altro.

Ringraziamo le Scuole partecipanti: Comprensivo G. Rossetti (dirigente prof. Cristina Eusebi) - Istituto Comprensivo Spataro- Paolucci (dirigente prof. Eufrasia Fonzo) - Istituto Omnicomprensivo Ridolfi (prof.ssa Antonietta Ciffolilli) Istituto Comprensivo Messer Marino - Carunchio (prof. Lorenzo Iocca) e la dirigente scolastica del Polo Liceale Pantini Pudente Anna Orsatti per lâ€™accoglienza.

Approfondimento sui temi

Sigfrido Ranucci Navigare senza paura, Salani

Dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci, la prima guida per giovani esploratori del web

Uno strumento unico per orientare i giovani nella complessitÃ del mondo digitale: intelligenza artificiale le fake news, il nuovo gioco online e la condivisione di informazioni personali. PerchÃ© la sicurezza dei ragazzi passa soprattutto da una buona informazione

Sigfrido Ranucci Il ritorno della casta, Bompiani

In questo libro il piÃ¹ autorevole giornalista dâ€™inchiesta italiano scoperchia il vaso di Pandora della riforma costituzionale della magistratura. Non Ã¨ una riforma: Ã¨ una capitolazione. Ãˆ un regolamento di conti tra la casta e la magistratura.

Sigfrido Ranucci, giornalista, autore e conduttore televisivo. Dopo gli inizi al TG3 e come inviato in aree di conflitto, dal 2017 conduce Report, il programma dâ€™inchiesta della Rai. Ha firmato numerose indagini sulla criminalitÃ organizzata, sullâ€™ambiente e sui rapporti tra potere e informazione. Ha raccontato alcuni dei fatti di cronaca piÃ¹ importanti dei nostri tempi, dallâ€™attentato alle Torri gemelle nel 2001 alle guerre dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani. Ãˆ autore di libri e reportage che hanno segnato il giornalismo investigativo italiano. Vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute per il suo lavoro.