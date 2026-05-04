'Storie di donne', il ruolo del Centro Italiano Femminile di Vasto al centro dell'attenzione

Quest’anno ricorrono gli 80 anni di una data molto importante per la storia del nostro Paese: il 2 giugno 1946, data in cui gli italiani, tramite referendum, scelsero la Repubblica e i membri della Costituente. Inoltre per la prima volta le donne hanno partecipato al voto e 21 di loro sono state elette alla Costituente.

Le associazioni femminili in tutta Italia si stanno attivando per sottolineare l’importanza di questa ricorrenza.

Il CIF (Centro italiano femminile) di Vasto, presieduto dall’arch. Antonietta Della Rocchetta, in anticipo ha partecipato all’evento “Storia di donne” che si è svolto il 30 aprile con due importanti momenti. Il primo riservato alle scuole dal titolo “Il ruolo delle donne in Italia dalla ricostruzione agli anni sessanta”; il secondo nel pomeriggio, dal titolo “A 80 anni dalla fondazione della Repubblica Italiana: Donne e Costituzione”.

Il CIF inoltre, con il coinvolgimento degli Istituti Superiori della città, ha allestito la mostra “Storie di donne”, presso la Sala Mattioli, che sta riscuotendo molto successo e resterà aperta fino al 10 maggio.

Mostra che attraverso un percorso evocativo evidenzia i progressi più significativi che hanno segnato il mondo delle donne in campo politico, economico e sociale dal dopoguerra agli anni ’60. Non dimenticando il ruolo di alcune madri Costituenti e la nascita delle prime associazioni femminili del Paese come il CIF (Centro italiano Femminile) sorto nel 1944 e di ispirazione cattolica che sin da allora svolge azioni di presenza e partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale a tutela dei diritti della donna.

L’evento “Storie di donne”, che ha ricevuto ampi consensi, ha visto la partecipazione del Comune/Assessorato alla Cultura, dell'Associazione Spazio Aperto, degli Istituti Superiori della città, di Francesca Russo (nipote dei coniugi Maria e Raffaele Iervolino ambedue membri della Costituente) e Ilaria Generoso, consigliera di Presidenza Nazionale CIF, avvocato, funzionario giuridico in servizio presso la PCM.

Il CIF di Vasto ringrazia per la gradita presenza la consigliera nazionale Generoso che con semplicità di linguaggio e capacità comunicativa ha ripercorso nei due momenti dell’evento (mattina e pomeriggio) la complessa evoluzione della donna in tutti i campi da quella data storica ad oggi. La consigliera Generoso ha illustrato in dettaglio il ruolo delle donne della Costituente, le tappe che hanno portato ad una società più giusta e solidale, al miglioramento della condizione femminile, alla conquista dei diritti delle donne e alle pari opportunità.

Della consigliera nazionale CIF Generoso, con vasta esperienza nel settore pubblico, è stata apprezzata la sua attenzione ai problemi locali e alla crescita del CIF nelle sedi periferiche; e soprattutto la sua ampia disponibilità a coinvolgere le Istituzioni per promuovere i diritti delle donne.

CIF Vasto