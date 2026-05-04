Il Veliero della Pace salpa dalla Scuola 'Spataro' di Vasto

Un dono speciale, ricco di significato, emozione e bellezza, è stato consegnato oggi dalla Scuola Primaria “Giuseppe Spataro” dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto al sindaco di Vasto, Francesco Menna: il Veliero di San Nicola, realizzato dagli alunni, dalle insegnanti di Religione e dal personale ATA della scuola.

Il veliero sarà donato al sindaco di Bari in occasione della Festa di San Nicola e del gemellaggio tra le città di Vasto e Bari, come segno di amicizia, condivisione e valorizzazione delle comuni radici culturali e spirituali.

Gli alunni della Scuola Primaria “Giuseppe Spataro” hanno realizzato il Veliero di San Nicola ispirandosi alla storia del Santo, le cui spoglie, provenienti da Mira, in Turchia, arrivarono a Bari attraverso il mare il 9 maggio 1087. Al centro del veliero è stata posta l’icona di San Nicola, raffigurato con uno sguardo benedicente rivolto idealmente a tutti i bambini.

Il veliero racchiude molteplici significati educativi e simbolici. Rappresenta innanzitutto l’accoglienza: Bari aprì le sue braccia a San Nicola, così come i bambini imparano ogni giorno ad accogliere nuovi amici, compagni e culture diverse. È anche simbolo di coraggio, quello dei marinai che affrontarono le onde del mare senza paura, proprio come gli alunni imparano ad affrontare le piccole e grandi sfide della crescita, ancorati alla gioia della condivisione. San Nicola, tradizionalmente riconosciuto come protettore dei bambini, diventa così per la comunità scolastica un segno di cura, protezione e speranza.

Particolarmente significativo è l’albero maestro del veliero, arricchito da un ramoscello d’ulivo, simbolo universale di pace. Anche i remi hanno una caratteristica speciale: alle loro estremità sono rappresentate le mani dei bambini, mani che, con impegno, entusiasmo e fatica, spingono idealmente il veliero in mare per portare pace tra gli abitanti dei porti e delle terre lontane.

Il dono consegnato al Sindaco Francesco Menna è quindi molto più di un manufatto: è un messaggio educativo, poetico e profondamente umano. È il segno di una scuola che educa alla bellezza, alla memoria, alla spiritualità, alla cittadinanza attiva e alla pace. Attraverso questo gesto, i bambini della “Spataro” desiderano affidare al Veliero di San Nicola un augurio semplice e universale: che la pace possa navigare tra i popoli, entrare nei cuori e unire le comunità.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’Assessore alla Scuola, Paola Cianci, che hanno condiviso con la comunità scolastica questo momento significativo di valorizzazione del gemellaggio tra Vasto e Bari, della tradizione di San Nicola e del messaggio di pace affidato alle mani dei bambini.

Il Sindaco Francesco Menna ha espresso profonda gratitudine alla Scuola Primaria “Giuseppe Spataro” per il dono ricevuto, sottolineando il valore simbolico del Veliero di San Nicola come segno di amicizia tra le comunità di Vasto e Bari, ma anche come testimonianza della sensibilità, della creatività e della capacità dei bambini di farsi portatori di autentici messaggi di pace e accoglienza.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Eufrasia Fonzo, impossibilitata a essere presente, ha fatto pervenire un sentito ringraziamento al sindaco Francesco Menna e all’assessore Paola Cianci per la loro presenza e vicinanza alla scuola, evidenziando come iniziative di questo tipo rappresentino preziose occasioni educative, capaci di unire tradizione, cittadinanza, spiritualità, arte e partecipazione. La Dirigente ha inoltre espresso gratitudine alle insegnanti di Religione, agli alunni e al personale ATA per aver realizzato con cura e passione un dono che racconta la bellezza di una scuola aperta al territorio e promotrice di valori universali.