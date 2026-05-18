Opera in maiolica con lo sfondo del golfo di Vasto, nuovo tassello di bellezza per 'Arte in Borgo'

Nella mattinata di domenica 17 maggio, nella suggestiva e panoramica cornice della Loggia Amblingh di Vasto, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della terza edizione di "Custodi del Tempo - Arte in Borgo".

L'iniziativa, promossa dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna (Distretto 108 A) presieduto da Antonio Muratore, sotto la guida del governatore Stefano Maggiani, patrocinata dagli Assessorati all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Vasto, ha consegnato alla città un’ulteriore opera in maiolica che celebra il legame tra giovani generazioni e identità storica. L’opera è il risultato di un progetto che ha visto protagonisti gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado "Raffaele Paolucci", i quali hanno lavorato in sinergia con il Centro Europeo Studi Rossettiani e il Laboratorio di ceramica Creta Rossa di Vasto guidato da Michela Monteodorisio e Giuseppe Buono.

Tra i presenti, assieme agli allievi e ai maestri protagonisti, Don Michele Fiore, rappresentanti dei Lions e dell'Amministrazione comunale, la dirigente scolastica Eufrasia Fonzo e il prof. Denis Pratesi.

“La Loggia Amblingh - ha commentato il sindaco Francesco Menna - si arricchisce di un nuovo tassello di bellezza. Questa opera è il simbolo di una città che sa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Ringrazio di cuore il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e tutti i partner per aver reso i nostri ragazzi protagonisti attivi della cura del patrimonio urbano”.

"Vedere il talento delle studentesse e degli studenti tradotto in un'opera così significativa - ha aggiunto l'assessora alle Politiche giovanili e all'Istruzione, Paola Cianci - è sempre un segnale potente. Grazie alla collaborazione con Creta Rossa, abbiamo offerto alle ragazze e ai ragazzi un’altra occasione unica di formazione artistica. Sono loro i veri “custodi del tempo” a cui affidiamo la narrazione e la tutela della nostra storia, con un punto di vista che approfondisce le radici con lo sguardo rivolto al futuro».

"Con questa nuova edizione di “Arte in Borgo” consolidiamo un percorso che trasforma il nostro centro storico in un museo diffuso. La maiolica, arte antica del nostro territorio, rivive attraverso la sensibilità contemporanea dei giovani e l'approfondimento del Centro Studi Rossettiani, offrendo ai turisti e ai cittadini un motivo in più per innamorarsi della nostra Vasto», ha concluso l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

