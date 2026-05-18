Ottimo quarto posto per Daniele Zinni nel primo round della Dunlop Cup 1000 Superbike

Un weekend combattuto e partito in salita per Daniele Zinni, portacolori del Team Bike & Motor, nella Dunlop 1000 Superbike, ma concluso con un quarto posto importante dopo una gara in rimonta dalla 13ª posizione in griglia.

Il fine settimana, sul circuito di Vallelunga (Roma), è stato fortemente condizionato dal meteo instabile, con un alternarsi di pioggia e sole, insieme a qualche sfortunato evento, che non ha permesso di trovare continuità nelle qualifiche e di conquistare una posizione favorevole in griglia.

A complicare ulteriormente il weekend è arrivata anche una penalità per il pilota sansalvese, una long lap penalty da scontare in gara, inflitto per un contatto avvenuto durante le prove libere.

Nonostante le difficoltà, Daniele ha reagito nel migliore dei modi, recuperando posizioni giro dopo giro fino a chiudere ai piedi del podio. Un risultato che rilancia morale e ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Il quarto posto lascia soddisfazione, ma anche la consapevolezza che il podio sia ormai un obiettivo concreto.

“Non è stato il miglior weekend dal punto di vista della fortuna, ma io e il team abbiamo reagito nel modo giusto e portato a casa il miglior risultato possibile per questa gara. Ringrazio la squadra, tutti gli sponsor e i sostenitori. Ci vediamo al Mugello il prossimo mese, dove cercheremo sicuramente di fare meglio!” ha dichiarato Zinni.

Il prossimo appuntamento per Daniele sarà infatti al Mugello, per il secondo round di campionato. All’autodromo toscano l’obiettivo è chiaro: puntare al podio.

Forza Daniele !