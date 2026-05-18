Manuela Di Chiacchio e Domenico Gualà al vertice delle Confesercenti territoriali di Vasto e San Salvo

Manuela Di Chiacchio e Domenico Gualà sono stati eletti al vertice delle Confesercenti territoriali di Vasto e San Salvo. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea congiunta che si è svolta nella birreria del Mercato Santa Chiara di Vasto.

All’incontro hanno partecipato operatori del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi dei due territori. Presenti anche Licia Fioravante e Anna Bosco, assessori a Vasto, insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Marchesani.

Nel corso dell’assemblea sono stati affrontati diversi temi, dalle criticità del commercio di prossimità, con focus su edicole e commercio su aree pubbliche, al turismo legato alla Costa dei Trabocchi, fino alle questioni connesse alla direttiva Bolkestein per gli stabilimenti balneari.

I lavori sono stati presieduti dal presidente provinciale di Confesercenti Franco Menna, dal responsabile di zona Patrizio Lapenna e dal direttore regionale Lido Legnini. Il percorso delle assemblee territoriali proseguirà fino al 25 giugno, data dell’assemblea regionale alla presenza del presidente nazionale Nico Gronchi.