'Infiorata all'Uncinetto' nel segno della grande partecipazione a San Salvo

"Una giornata intensa e partecipata - si evidenzia in una nota della Pro Loco San Salvo - che ha visto San Salvo accogliere visitatori, delegazioni, istituzioni, associazioni, scuole

e Pro Loco provenienti da diverse regioni dâ€™Italia, uniti dalla passione per lâ€™arte, la tradizione e la condivisione.

Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno visitato lâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto, fermandosi ad ammirare le opere e a conoscere un progetto che, anno dopo anno, continua a crescere e a coinvolgere sempre nuove realtÃ .

Questa sesta edizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto di San Salvo, unâ€™iniziativa nata dalla volontÃ di valorizzare una particolare forma di arte e che oggi Ã¨ diventata un importante momento di incontro, collaborazione e promozione del territorio.

Particolarmente significativa Ã¨ stata lâ€™inaugurazione delle nuove opere che vanno ad arricchire il percorso dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto. Opere realizzate grazie allâ€™impegno di scuole, associazioni e Pro Loco provenienti da diverse regioni italiane, testimonianza concreta di una rete di collaborazioni che continua a crescere e a rafforzarsi nel tempo.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. A coloro che da giorni lavorano dietro le quinte per organizzare ogni dettaglio e a chi, fin dalle prime ore del mattino e fino al termine della giornata, ha dedicato tempo, energie e passione affinchÃ© tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Come cristiani, viviamo il Corpus Domini come una significativa testimonianza di fede e condivisione. Come Pro Loco San Salvo, continuiamo a credere nel valore di questo progetto, che negli anni ha saputo creare relazioni, coinvolgere nuove comunitÃ e portare il nome della nostra cittÃ ben oltre i confini regionali.

Grazie alle istituzioni presenti, alle delegazioni ospiti, alle scuole, alle associazioni, alle Pro Loco e a tutti coloro che hanno scelto di condividere con noi questa giornata.

Le immagini che seguono raccontano alcuni dei momenti piÃ¹ significativi di questa bellissima esperienza, fatta di incontri, partecipazione e lavoro di squadra.

Nei prossimi giorni dedicheremo uno spazio speciale alle nuove opere inaugurate in questa sesta edizione, per raccontare il prezioso contributo delle scuole, delle associazioni e delle Pro Loco che hanno arricchito il percorso dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto.

Grazie a tutti per aver reso speciale la sesta edizione dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto del Corpus Domini di San Salvo".

Foto CittÃ di San Salvo