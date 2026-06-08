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Galleria di bellezza e colore nella Radiologia del 'San Pio' di Vasto con le opere degli allievi del Liceo Artistico

Dalla Asl: "Perché anche l’arte può diventare accoglienza, vicinanza e cura degli spazi"

redazione
Arte
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Il corridoio che porta alla Tac della Radiologia diretta da Maria Amato, nell’Ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, è diventato una piccola galleria di bellezza e colore.

 Sono 47 i mandala realizzati in terracotta, dipinti a mano e montati su supporti in legno da 50 studenti delle classi terze del Liceo Artistico ‘Pantini-Pudente’ di Vasto

Le opere trasformano uno spazio attraversato da pazienti e famiglie in un percorso di educazione alla fragilità.

Grazie alle ragazze e ai ragazzi, alla professoressa Alessandra Minerva, alla dirigente scolastica Anna Orsatti, agli insegnanti e a chi ha reso possibile questo dono

Perché anche l’arte può diventare accoglienza, vicinanza e cura degli spazi.

(Asl Lanciano Vasto Chieti)

Il commento dell'assessore Paola Cianci -  L’arte entra nei luoghi della cura e li rende più accoglienti e umani. Grazie alle studentesse e agli studenti del Liceo Artistico, 47 opere arricchiscono da oggi il corridoio della Tac del reparto di Radiologia. Un gesto di grande valore che porta bellezza in un luogo frequentato ogni giorno da pazienti, familiari e operatori sanitari, contribuendo a rendere più serena l’esperienza della cura.

Un sentito ringraziamento alla dott.ssa Maria Amato, primario del reparto di Radiologia, per aver creduto in questo progetto, e alla dirigente scolastica Anna Orsatti per aver promosso ancora una volta il talento e la sensibilità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi al servizio della comunità, guidati dalla passione e dalla professionalità della professoressa Alessandra Minerva.
 
Scuola e ospedale insieme per costruire una città più bella, accogliente e attenta alle persone.
 
Foto dalla pagina Facebook Asl Lanciano Vasto Chieti
 
 
 
 
 
 
 


 

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