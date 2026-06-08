Mancano otto infermieri e scatta la chiusura temporanea della Sala operatoria del 'San Pio' di Vasto

La problematica carenza di otto infermieri determina la chiusura temporanea della sala operatoria dell'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.

A denunciarlo, in una nota, i gruppi di centrosinistra e liste civiche di riferimento di area politica della cittÃ .

Tutto questo "rappresenta lâ€™ennesimo capitolo del disastro sanitario firmato dal centrodestra - si legge nell'intervento - Si tratta di una paralisi inaccettabile che blocca gli interventi chirurgici e nega aicittadini il diritto fondamentale di curarsi sul proprio territorio.

Siamo di fronte al fallimento totale di un modello politico, sia nazionale che regionale. Mentre a livello centrale il governo di destra taglia i fondi alla sanitÃ pubblica spingendo l'assistenza verso il privato, in Abruzzo la gestione Ã¨ ormai fuori controllo. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, continua a vivere fuori dalla realtÃ e a raccontare un Abruzzo ideale, mentre gli ospedali reali arretrano ogni giorno di piÃ¹.



Uno scenario desolante di cui sono complici lâ€™assessore regionale Tiziana Magnacca, espressione diretta di questo territorio, e il consigliere regionale Francesco Prospero, entrambi colpevoli di assistere in silenzio allo smantellamento pezzo dopo pezzo del presidio di Vasto senza muovere un dito. Il loro silenzio pesa come macigni di fronte a un personale sanitario ormai stremato e ridotto ai minimi termini.

Le promesse elettorali si sono sciolte come neve al sole e la realtÃ oggi parla di infermieri mancanti, servizi sospesi e cittadini costretti a lunghi viaggi della speranza o a pagare di tasca propria per prestazioni che lo Stato dovrebbe invece giustamente garantire . Il centrodestra ha letteralmente distrutto la sanitÃ abruzzese e per questo si chiede l'assunzione immediata del personale necessario per riaprire subito la sala operatoria, perchÃ© la salute dei cittadini del Vastese non Ã¨ un costo da tagliare, ma un diritto da difendere".