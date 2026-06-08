Palmieri: "Nessuna chiusura della sala operatoria a Vasto"

Un allarme ingiustificato e fuori luogo. Si esprime così la Direzione dell’Azienda Sanitaria Lanciano Vasto Chieti in riferimento alla presunta chiusura della sala operatoria dell’ospedale di Vasto.

A confermarne l’operatività è il direttore generale Mauro Palmieri, dopo aver sentito Giuseppina Gallo, direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione del “San Pio”:

“Per l’intera giornata sono stati eseguiti interventi in elezione - chiarisce Palmieri - e allo stesso modo la sala per le urgenze sta lavorando ininterrottamente, senza subire alcuna chiusura. Nessun paziente è stato rimandato indietro, nessun intervento è stato annullato e l’attività programmata è stata regolarmente svolta. Insomma non è stato interrotto alcun servizio. Non trova, pertanto, alcun fondamento la denuncia circolata in queste ore, che disorienta la popolazione e crea un clima di sfiducia che sicuramente non fa bene a nessuno e non produce alcun risultato se non quello di alzare polveroni inutili.

Il personale sia medico che infermieristico sta dando il massimo, e come Direzione strategica siamo impegnati nel rafforzare gli organici là dove ce n’è necessità”.



