Trasformazione societaria: torna l'Us San Salvo Calcio 1967

Nel fermento silenzioso e senza sosta dei lavori in corso per la preparazione della prossima stagione nel campionato di Eccellenza, possiamo annunciare le prime notizie ufficiali.

La prima, solo apparentemente secondaria, Ã¨ la decisione unanime di una trasformazione societaria, che tra le altre conseguenze determina il ritorno alla storica e gloriosa denominazione Us San Salvo Calcio 1967, denominazione che da oggi dunque torna a vivere ufficialmente.

Altra notizia Ã¨ il progressivo allargamento della compagine sociale cui si sta procedendo, con l'ingresso di soci nuovi, alcuni giÃ in passato ai vertici societari, che abbracciando il nostro progetto, hanno detto si, e saranno parte attiva, per aiutare a realizzare quegli obiettivi importanti e duraturi per i quali stiamo lavorando.

Infine, ribadendo che il nostro progetto Ã¨ rivolto non solo alla prima squadra, ma anche, e tanto, al settore giovanile, ebbene, ufficialmente annunciamo che la Us San Salvo Calcio 1967 riapre la sua prestigiosa scuola calcio, una scuola rivolta ai piÃ¹ piccini, perchÃ© il sogno biancazzurro va cresciuto sin dall'infanzia, per insegnare quei sani valori dello sport capaci di costituire un fondamento modello educativo. Tutti uniti dunque, avvolti dalla bandiera biancazzura.

Per San Salvo, per il San Salvo.



