Nuovo record nazionale per Miriam Di Iorio

Non finisce di stupire Miriam Di Iorio: la pluridecorata atleta vastese fissa il nuovo record nazionale nei 100 metri della categoria SF60.

Fermato il cronometro a 13″75, risultato che riscrive il primato nella specialità e che conferma ancora una volta il valore di Miriam Di Iorio, capace di continuare a scrivere pagine di grande valore nell’atletica master.

Stagione che prosegue nel segno dell’impegno e dei grandi risultati per la Di Iorio che aveva già stabilito il record tricolore nei 60 metri con 8”59.

L’ultima soddisfazione per l’atleta vastese, presidente dell’Unione Atletica Abruzzo, è arrivata al Meeting Città di Pescara di scena allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. E adesso si attende la sprinter master abruzzese alla prima uscita outdoor sui 200 metri, dopo che ha portato il record indoor a 28”45 lo scorso 8 marzo, con il record outdoor SF60 al momento fermo a 29”25.