'Piccoli Grandi Musicanti', il gran finale: 354 bambini protagonisti

Dal 5 allâ€™8 giugno, il Teatro Rossetti di Vasto ha accolto uno spettacolo che ha emozionato, commosso e fatto riflettere sullâ€™enorme potenziale che la musica porta con sÃ© fin dai primi anni di vita.

354 bambini della Scuola dellâ€™Infanzia della Nuova Direzione Didattica Vasto tra i 3 e i 5 anni sono stati i protagonisti assoluti di Piccoli Grandi Musicanti, un progetto che ha messo al centro la propedeutica musicale come strumento prezioso di crescita, espressione e scoperta di sÃ©.

La musica, Ã¨ un linguaggio universale ,non conosce barriere, non chiede prerequisiti, arriva dritta al cuore di chiunque e i bambini lo sanno meglio di tutti.

A 3 anni come a 5, ogni piccolo musicante ha dimostrato come il ritmo, il suono e la voce siano strumenti naturali di comunicazione, capaci di unire, includere e meravigliare. Sul palco del Rossetti, genitori, nonni e insegnanti hanno assistito a qualcosa di semplice e straordinario allo stesso tempo i propri bambini che parlavano al mondo attraverso la musica.

Tutto questo Ã¨ stato possibile grazie alla professionalitÃ , alla creativitÃ e alla straordinaria capacitÃ di ascolto delle maestre musiciste della Scuola Civica Musicale di Vasto, che con grande competenza hanno saputo avvicinarsi ai bambini di ogni etÃ , rispettando i tempi e i ritmi di ciascuno, trasformando ogni incontro in unâ€™esperienza viva, gioiosa e significativa. La loro sensibilitÃ ha fatto la differenza.

Un grazie di cuore va a tutte le insegnanti dei plessi coinvolti, che hanno creduto nel valore di questo percorso e lo hanno sostenuto ogni giorno, e alle famiglie, la cui presenza calorosa ha reso il teatro un luogo ancora piÃ¹ speciale.

Un ringraziamento sentito va inoltre alle rappresentanti dei genitori, per il supporto e la vicinanza dimostrati durante lâ€™intero percorso, e al DSGA e agli uffici di segreteria della Nuova Direzione Didattica di Vasto, che con competenza e disponibilitÃ hanno reso possibile, dietro le quinte, la realizzazione di questo progetto.

Piccoli Grandi Musicanti ci ricorda che la musica non Ã¨ un accessorio dellâ€™infanzia Ã¨ uno dei suoi linguaggi fondamentali.

E quando viene coltivata con cura e passione, lascia un segno che dura nel tempo.