La mostra di Mariangela Artese alla Rotonda di Vasto Marina

Siamo particolarmente felici di ospitare, presso la sede del Consorzio Vivere Vasto Marina, nello spazio espositivo La Rotonda, la mostra personale di Mariangela Artese, artista di origine vastese che da anni vive e lavora a Bilbao, in Spagna.

La mostra, in programma dal 15 al 21 agosto 2026, con apertura al pubblico dalle 20.00 alle 24.00, rappresenta per noi unâ€™occasione speciale: accogliere nuovamente a Vasto il percorso artistico di una concittadina che ha scelto di costruire la propria esperienza professionale e creativa lontano dalla sua terra dâ€™origine, senza mai perdere il legame con le proprie radici.

La presenza di Mariangela Artese alla Rotonda assume cosÃ¬ un significato che va oltre il semplice appuntamento espositivo. Ãˆ un incontro tra territorio e contemporaneitÃ , memoria e ricerca, appartenenza e apertura internazionale. La sua esperienza a Bilbao racconta infatti il valore di uno sguardo capace di partire dalle proprie origini per confrontarsi con nuovi ambienti, culture e sensibilitÃ .

Per il Consorzio Vivere Vasto Marina Ã¨ un piacere mettere a disposizione La Rotonda, uno spazio che vuole essere sempre piÃ¹ luogo di incontro, cultura e partecipazione, aperto ad artisti e iniziative capaci di arricchire lâ€™estate e la vita della nostra comunitÃ .

Invitiamo cittadini, visitatori e turisti a conoscere il lavoro di Mariangela Artese e a vivere questa mostra come un momento di incontro con lâ€™arte e, al tempo stesso, con una storia profondamente legata a Vasto.