'Sei di San Salvo se...' raggiunge i 18.000 follower

Sono arrivati a quota 18.000 i follower di “Sei di San Salvo se…”, il gruppo nato nel febbraio del 2014 e amministrato da Virginio Di Pierro e Mimmo Di Nardo, diventato nel corso degli anni uno dei luoghi virtuali più partecipati per raccontare, ricordare e condividere la storia e l’identità della comunità sansalvese.

Un traguardo importante che va ben oltre il semplice numero degli iscritti. 18.000 persone rappresentano infatti una grande comunità, composta da generazioni diverse, accomunate dal desiderio di mantenere vivo il legame con San Salvo, con i suoi luoghi, i suoi personaggi, le sue tradizioni e il suo particolare modo di parlare.

“Sei di San Salvo se…” è nato con un'idea semplice: raccontare e raccontarci la città di San Salvo attraverso i ricordi di chi l'ha vissuta e di chi continua a viverla.

La pagina è diventata negli anni una sorta di memoria collettiva della città, fatta di aneddoti, racconti, fotografie, luoghi, nomi e cognomi, personaggi più o meno conosciuti, vecchie attività commerciali, tradizioni e modi di dire.

Uno spazio nel quale gli iscritti possono condividere gli “amarcord”, riscoprire fotografie del passato, celebrare luoghi che non esistono più, ricordare persone che hanno lasciato un segno nella comunità e andare a pescare nell'immenso e colorito “dizionario” delle espressioni dialettali sansalvesi.

Proprio il dialetto rappresenta uno degli elementi più caratteristici del gruppo: parole ed espressioni che rischierebbero di perdersi vengono recuperate, spiegate e soprattutto ricordate, creando un ponte tra le generazioni.

“Sei di San Salvo se…” è anche un luogo dove i giovani possono scoprire una città che non hanno conosciuto e i meno giovani possono ritrovare, attraverso una fotografia o un racconto, la San Salvo della loro infanzia e della loro giovinezza.

Ogni membro può inoltre invitare amici e conoscenti, contribuendo così ad allargare una comunità virtuale che non si fonda soltanto sull'appartenenza geografica, ma soprattutto su un sentimento condiviso: l'amore e il senso di appartenenza alla propria città.

«Il raggiungimento dei 18.000 follower – sottolineano gli amministratori Virginio Di Pierro e Mimmo Di Nardo – ci riempie di soddisfazione perché dimostra quanto sia forte il desiderio di ricordare e condividere la nostra storia. In questi anni abbiamo raccolto una quantità enorme di fotografie, racconti, testimonianze e ricordi che appartengono a tutti noi. Il vero valore del gruppo è proprio questo: ogni persona aggiunge un piccolo tassello alla grande storia di San Salvo».

Dal febbraio 2014 ad oggi, “Sei di San Salvo se…” ha accompagnato la trasformazione della città continuando, allo stesso tempo, a custodirne la memoria.

18.000 follower sono dunque un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza.

Perché una comunità che conosce, racconta e conserva la propria storia è una comunità che guarda al futuro con maggiore consapevolezza.

“Sei di San Salvo se…”: 18.000 persone, migliaia di storie, un'unica grande comunità.

La nostra San Salvo. La nostra memoria. Il nostro orgoglio.

