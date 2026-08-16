Musica in spiaggia con Joan Thiele e i fuochi d'artificio a Vasto Marina

"Un Ferragosto Vastese all’insegna della musica, per i giovani e con il tradizionale appuntamento dei fuochi pirotecnici”.

Ad annunciarlo l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

L’IILOVE Festival continua a Vasto Marina con gli appuntamenti del 16 e 17 agosto, due serate tra concerti, elettronica, dj set e performance artistiche all’interno del Love Village sul Lungomare Ernesto Cordella. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il 16 agosto è attesa Joan Thiele, reduce dal Festival di Sanremo e tra le artiste italiane più apprezzate degli ultimi anni. Insieme a lei okgiorgio in dj set, tra i nomi di riferimento della nuova elettronica presente nei principali festival e club italiani e internazionali, Fabio Celenza e Tära, per una serata che unisce live, sperimentazione e performance.

Il 17 agosto, all’alba, la novità dell’edizione 2026 è l’Alba Elettronica: il live de L’Agenda dei Buoni Propositi accompagnerà il sorgere del sole sulla spiaggia di Vasto Marina.

Le date del 16 e 17 agosto arrivano dopo il successo delle prime serate, con il live dei Mind Enterprises il 31 luglio e i dj set di Whitemary, Eva Bloo e Deliuan il 1° agosto.



