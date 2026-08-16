Cupello in festa per il Protettore San Rocco

Tutto pronto a Cupello per i solenni e tradizionali festeggiamenti in onore del Protettore San Rocco.

Di seguito il programma predisposto dal Comitato Feste 2026 e il messaggio rilasciato dal parroco della Nativita' di Maria Santissima don Nicola Florio:

Ore 8: Apertura della festa con spari;

Ore 8.45: Sfilata per le vie cittadine del Complesso Bandistico “Città di Cupello”;

Ore 21: Fuochi pirotecnici;

Ore 21.30 Concerto di Vittorio Il Fenomeno con “L'Abruzzo nel Mio Cuore Tour”.

“La festa di San Rocco, apostolo della carità e nostro patrono, ci aiuti a rendere la nostra fede limpida e coerente. Per sua intercessione, ogni nostro giorno si trasformi in bontà vissuta. San Rocco e' pellegrino prima ancora che taumaturgo: la sua santità nasce dal cammino. Il pellegrinaggio, per lui, non e' stato un semplice spostarsi da un luogo all'altro, ma un modo di abitare il mondo con fiducia, lasciando che ogni Strada diventasse occasione di incontro e di servizio. Essere pellegrino significa accettare l'incertezza, vivere con lo sguardo rivolto avanti, portare con se' solo l'essenziale. San Rocco lo ha fatto con radicalità: ha attraversato città e campagne, ha condiviso la vita dei poveri, ha curato gli ammalati, ha portato consolazione senza chiedere nulla in cambio. Cupello, nel riconoscerlo patrono, abbraccia proprio questa dimensione: la fede come cammino, non come possesso; la comunità come luogo che accoglie chi arriva e sostiene che riparte; la vita come viaggio che si compie insieme. In un tempo in cui e' facile ”accomodarsi", San Rocco ricorda che la speranza si trova in movimento: passo dopo passo, incontro dopo incontro, fiduciosi che ogni strada può diventare benedizione. E che l'importante e' camminare verso la pienezza dal Regno dei Cieli".