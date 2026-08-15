Il 16 agosto con il tintinnio delle campanelle al centro di Vasto

In occasione della festa in onore di San Rocco, il 16 agosto torna la Sagra delle Campanelle in Piazza Rossetti a Vasto. Alle ore 10:00, sempre del 16 agosto, in Corso Nuova Italia, si terrà l’esibizione del Gruppo folkloristico “Aniello Polsi”.

«Molti cittadini e visitatori – sottolinea il sindaco Francesco Menna – collezionano o regalano le campanelle da anni, scegliendo ogni volta forme e colori diversi. È bello vedere come, attraverso queste piccole opere d’arte, si possa custodire un ricordo personale della nostra Vasto».

«La Sagra delle Campanelle– aggiunge il vice sindaco e assessore al Commercio, Licia Fioravante – è un appuntamento che affonda le radici molto indietro nel tempo. Un evento che, oltre a sostenere le attività locali e l’artigianato, mantiene viva una tradizione capace di trasformare ogni anno il centro cittadino in un vivace mercato di suoni e colori».