'Polifonia â€” Sinfonie d'ombra e di luce', quattro artiste in mostra a Vasto Marina

Apre al pubblico alle 19:30 di venerdÃ¬ 29 agosto, presso la Sala Espositiva La Rotonda sul Lungomare Cordella di Vasto Marina, la mostra collettiva "Polifonia - Sinfonie di ombra e di luce", promossa in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina.

L'esposizione rappresenta un dialogo corale e suggestivo tra quattro voci femminili del panorama artistico contemporaneo: Emma Archer, Simona Falasca, Tanja Mastroiacovo e Nicole Montelli.

Attraverso linguaggi che spaziano dall'acquerello all'olio, dall'acrilico alla tecnica mista, le artiste conducono il pubblico in un universo in cui il confine tra realtÃ e dimensione onirica si fa sottile. Il titolo stesso, Polifonia, racchiude l'anima della mostra: una pluralitÃ di accenti, stili e visioni che trovano un'armonia comune.

Dalle atmosfere botaniche e naturalistiche di Emma Archer, passando per i dettagli urbani e i paesaggi acquerellati di Simona Falasca, fino alle visioni cosmiche e introspettive di Tanja Mastroiacovo, arrivando alle figure sospese con una forte e dolente presa di posizione civile di Nicole Montelli, ogni opera custodisce e condivide un'emozione profonda. La mostra offre ai visitatori l'occasione di immergersi in un percorso visivo ed emotivo capace di unire la forza della materia alla leggerezza del sogno.

L'esposizione rimarrÃ aperta al pubblico dal 29 agosto al 4 settembre 2026, tutti i giorni dalle ore 19:30. L'ingresso Ã¨ libero.