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Piazza Papa Giovanni XXIII a San Salvo accoglie il pannello infiorato all'uncinetto dedicato a San Francesco d'Assisi

redazione
Arte
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A San Salvo il ricordo di San Francesco, Patrono d'Italia, con il pannello infiorato all'uncinetto, a lui dedicato, esposto domenica mattina in piazza Papa Giovanni XXIII-
 
Un'opera realizzata da tante mani, che racconta la sua semplicità e il suo amore per il creato”, ha sottolineato Maria Sabatini, presidente della Pro Loco San Salvo, sodalizio nel quale opera il laborioso gruppo delle ‘uncinettine’.
 
Negli scatti di Antonino Vicoli, Alessandra Maria Di Blasio e Maria Sabatini le immagini dell'esposizione.
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