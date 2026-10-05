Il sansalvese Giuseppe Sichetti ha perso la vita nell'incidente in localitÃ  Buonanotte

E' Giuseppe Sichetti, 48enne di San Salvo, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella serata di domenica sulla Statale 16 Adriatica in localitÃ Buonanotte, in territorio di Vasto, a poca distanza dal confine con San Salvo.

Vani i soccorsi per l'uomo, dopo il sinistro che ha coinvolto un'Alfa Romeo â€˜Stelvioâ€™ sulla quale Sichetti si trovava e una Volkswagen â€˜Golfâ€™. Nel bilancio dell'incidente due feriti, trasferiti in ospedale, al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto.

Giuseppe Sichetti era molto conosciuto in cittÃ e nel territorio: svolgeva la sua attivitÃ lavorativa in un'agenzia pluriservizi che si occupa in particolare di sicurezza nei locali.

La comunitÃ locale Ã¨ ancora una volta addolorata: appena un mese fa, in via Grasceta, l'incidente che era costato la vita a Claudio Santavenere, 16 anni, e ad Annabella Cerbone, 23, nipote e zia. Nell'ultima domenica di settembre, invece, sempre a San Salvo, la morte in un incidente dell'86enne di Montenero di Bisaccia Elio Marraffino.