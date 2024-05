Raccolta dei mozziconi di sigaretta, appuntamento a Vasto Marina

Nuovo appuntamento per i volontari Plastic Free del territorio: sabato 11 maggio alle ore 10.00, a Vasto Marina (Lungomare Cordella, area Monumento alla Bagnante).

"Lo scopo di questo evento - riferisce la referente Plastic Free per Vasto, M. Agnese Catalano - è quello di evidenziare l'impatto dannoso dei mozziconi di sigaretta abbandonati nell'ambiente e di sottolineare che essi sono molto più di un semplice pezzo di spazzatura. Ogni anno in Italia, infatti, vengono smaltiti in modo improprio 14 miliardi di mozziconi di sigaretta, causando un grave inquinamento ambientale.



Oltre alle numerose sostanze cancerogene presenti nei mozziconi di sigaretta, questi contengono anche microplastiche che rappresentano una minaccia significativa per gli ecosistemi una volta disperse nell’ambiente. Plastic Free ha già rimosso dall’ambiente oltre un milione di mozziconi di sigaretta e ha sensibilizzato con successo milioni di persone su questo tema.



Ti esortiamo ad unirti a noi nei nostri sforzi per ripulire questo tratto di spiaggia, trasformato in un posacenere a cielo aperto. La tua partecipazione e il tuo sostegno sono fondamentali nella nostra missione di proteggere l’ambiente e promuovere pratiche sostenibili. Insieme possiamo avere un impatto significativo e lavorare per un pianeta più pulito e più sano", conclude Catalano.

Link per iscrizione gratuita all'evento:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/7757/11-mag-vasto