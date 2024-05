Torna la 'Veleggiata dei Trabocchi' sulla rotta Pescara-Vasto

Si svolgerà sabato 11 maggio la “Veleggiata dei Trabocchi - 3^ Trofeo Banca Generali”.

La competizione, riservata alle imbarcazioni d’altura, con rientro libero previsto domenica 12, consiste nella classica “lunga” costiera di 30 miglia marine con partenza dal porto turistico Marina di Pescara, un giro di boa di fronte al Trabocco Turchino di San Vito e arrivo in località Punta Penna di Vasto.

Un appuntamento tradizionale organizzato dal Circolo Nautico Pescara 2018 e dal Circolo Nautico di Vasto che, oltre allo scopo sportivo, tende a valorizzare il territorio abruzzese nel tratto di costa adriatica punteggiato dai Trabocchi e caratterizzato dalla Via Verde ciclabile. Un ulteriore tassello per la promozione turistica che il mondo della vela, sempre più in espansione, ci tiene a incasellare nell’immagine dell’Abruzzo.

L'appuntamento sarà illustrato nel corso di una conferenza programmata venerdì 10 maggio, alle ore 10,30, sulla terrazza del nuovo Yachting Bar della Club House del Circolo Nautico Pescara 2018, alla presenza di Alessandro Pavone, presidente Circolo Nautico Pescara 2018, Nicola Mastrovincenzo, presidente del Circolo Nautico di Vasto, Alessandro Di Tunno, District Manager di Banca Generali Private, Andrea Di Nicolantonio e Andrea Venditti, consiglieri CNP2018 e organizzatori dell’evento. In rappresentanza della Regione parteciperà Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale.