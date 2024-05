Volontari Caritas Gerico San Nicola in servizio alla Cittadella della Carità a Pescara

Nel pomeriggio di sabato 4 maggio, alcuni volontari della Caritas Gerico della comunita' parrocchiale di San Nicola si sono recati presso la Cittadella Della Carità a Pescara, per vivere l'esperienza forte e bella della carita' e del servizio verso i meno fortunati.

Al loro arrivo, i volontari, si sono subito messi ai fornelli per preparare pietanze molto buone e gustose da far assaggiare ai tanti fruitori della mensa, insieme guidati dall'anziano ed esperto chef Michele che prepara insieme ai tanti volontari ogni giorno con amore e dedizione la sua cucina, come recita lo slogan impresso sulla sua maglietta ‘L’amore non vive di parole ne può essere spiegato a parole'.

“Esperienza molto bella e forte quella vissuta, in cui abbiamo riscoperto il vero valore dell'amcizia e della condivisione verso i fratelli più bisognosi” hanno commentato al termine i partecipanti.

Alla fine della cena, dopo aver riordinato, lavato e preparato la sala per la domenica, abbiamo abbracciato e salutato i tanti volontari della Caritas Diocesana Pescarese, ci siamo rimessi in macchina per fare rientro verso casa e nel silenzio, ogniuno di noi, ha vissuto e pregato affinché la bontà e l'amore degli uomini sia sempre più grande, per far si che ci siano meno poverta' e piu' uomini, che vivono la gioia delle vita donata da Dio.