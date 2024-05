Passa il Giro d'Italia, scuole chiuse in anticipo a San Salvo

Mercoledì 15 maggio passaggio del Giro d'Italia sul tratto sansalvese della Statale 16 Adriatica, nell'ambito della tappa Foiano di Valfortore-Francavilla al Mare.

A tal fine il Comando della Polizia Locale di San Salvo ha stabilito le seguenti disposizioni:

L’istituzione della sospensione temporanea della circolazione e delle altre prescrizioni di seguito specificate, su tutte le strade comunali aventi lo sbocco sul tratto della SS 16 ricadente nel territorio comunale di San Salvo (dalla rotatoria di C.da Stazione/Via A. DORIA fino alla rotatoria di Via GRASCETA/Via R. PAOLUCCI) di seguito indicate, ovvero la sospensione della circolazione stradale,dalle ore 13:00 fino all’avvenuto transito del veicolo recante il cartello mobile con la scritta “FINE GARA CICLISTICA”, e comunque fino all’avvenuto transito dell’intero convoglio di gara previsto per le ore 15:50 circa.

Più specificatamente sono istituite le seguenti modifiche temporanee alla segnaletica:

dalle ore 13:00 a fine passaggio gara (ore 15:50 circa), inibizione allo sbocco sulla SS 16 nel tratto compreso tra la rotatoria “Buonanotte” (SS 16/via GRASCETA/via PAOLUCCI), alla rotatoria di via A. DORIA/C.DA STAZIONE/SS 16 da tutte le private abitazioni, residence, esercizi pubblici e commerciali ivi presenti;

Chiusura al traffico (divieto di transito dei veicoli di ogni ordine e grado in deroga alla regolamentazione vigente) dalle ore 13:00 a fine passaggio gara (ore 15:50 circa), delle seguenti strade:

Rotatoria “Buonanotte” – da via R. PAOLUCCI e via GRASCETA svincoli direzione NORD e SUD;

Rotatoria via Grasceta (incrocio via Buonanotte - stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo) svincolo per San Salvo marina – direzioni consentite stazione ferroviaria Vasto – San Salvo – zona ind.le/C.da Piane S. Angelo per A14, SS 650 direzione IS-CB e Trignina per San Salvo centro, Montenero di Bisaccia (Molise) e Vasto;

Pista ciclopedonale via Grasceta all’altezza dello svincolo per la zona industriale di San Salvo direzione San Salvo Marina;

Pista ciclopedonale all’altezza dell’uscita dal complesso “LE NEREIDI” direzione Vasto;

Strada di immissione sulla SS 16 in uscita dal complesso “LE NEREIDI” direzione NORD e SUD;

Via E. Baldacci nel tratto compreso dall’intersezione con la pista ciclopedonale all’intersezione con la SS16;

Via V. De Gama nel tratto compreso dall’intersezione con la pista ciclopedonale all’intersezione con la SS 16;

Via A. Vespucci nel tratto compreso dall’intersezione con Via Maristella all’intersezione con la SS16;

Via M. Polo nel tratto di strada compreso dall’intersezione con via Magellano all’intersezione con la SS16;

C.da Stazione dall’intersezione con l’imbocco del complesso residenziale Icea all’intersezione con la SS 16 – percorsi alternativi per zona ind.le/C.da Piane S. Angelo, A14, SS 650 direzione IS-CB e Trignina per San Salvo centro, Montenero di Bisaccia (Molise) e Vasto;;

Via A. Doria nel tratto di strada compreso dall’intersezione con via Magellano all’intersezione con la SS16.

Per tali modifiche al traffico veicolare, per ovviare agli inconvenienti ed alle difficoltà che si presenteranno ai genitori, agli alunni e anche al corpo docente e non docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado e per tutelare la pubblica incolumità il sindaco Emanuela De Nicolis ha ritenuto di istituire limitazioni all’orario delle normali attività scolastiche, ordinando la chiusura anticipata alle ore 12.00 di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il giorno mercoledì 15 maggio.

A tal fine si comunica che la linea urbana delle Autolinee Di Fonzo delle ore 14.05, anticiperà la corsa alle ore 12.05.