Lutto per Marco Marsilio, è morto il padre Luigi

“L’Alpino Luigi Marsilio è andato avanti. Lo accolga il Signore delle Cime. Un grazie sentito per la partecipazione al nostro dolore”. Con queste poche parole il governatore Marco Marsilio ha annunciato sui social la scomparsa del padre Luigi.

L'uomo, deceduto a Tocco da Casauria, pochi mesi fa era anche sceso in campo personalmente per sostenere il figlio durante l'ultima campagna elettorale, partecipando a uno spot in favore, appunto, del presidente della Regione che correva per il secondo mandato. E, prima di andarsene, ha fatto in tempo a vedere la riconferma del suo amato Marco.

“Esprimo le mie condoglianze al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la perdita di suo padre Luigi. Il destino ha voluto che questa triste circostanza sia avvenuta proprio a un anno dalla scomparsa di mio padre Quintino. Sono sicuro che dal cielo entrambi ci guardano e ci proteggono”. Queste le parole del parlamentare Pd Luciano D'Alfonso.