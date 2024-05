Al via il progetto "PUMM per un mondo migliore", per l'inclusività e contro la dispersione scolastica

E' stato presentato questa mattina il progetto ‘PUMM per un mondo migliore’, finanziato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di San Salvo.

L'associazione proponente è Creati-Vita di Stefania Pascali e Luigi Cilli, coadiuvata nelle varie attività dalle associazioni AttivaMente Aps, Gli Amici di Poldo, La Mongolfiera, la Fir Cb San Vitale, con la supervisione e il coordinamento della Pmi Service Formazione.

Tante le attività proposte, rivolte ai giovani delle scuole medie e superiori, tese principalmente a limitare la dispersione scolastica, il bullismo, l'inclusione sociale e a promuovere una cultura rispettosa dell'ambiente, attraverso laboratori teatrali, doposcuola, attività per lo sviluppo sostenibile e la produzione di un cortometraggio.

“San Salvo è una città che e' sempre stata capace di fare rete, creando reti sociali attraverso le quali, nonostante uno sviluppo economico e demografico, il nostro tessuto sociale - ha affermato il sindaco Emanuela De Nicolis - i nostri ragazzi hanno bisogno di coinvolgimento, di stimoli, per comprendere qual e' il loro posto nel mondo, ringrazio Creati-Vita per aver promosso questo progetto e spero nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Questo progetto sarà un valido strumento a supporto delle famiglie, che troveranno in queste attività dei validi professionisti”.

“Costruire un mondo migliore insieme e' possibile - così ha esordito in sede di conferenza stampa Stefania Pascali - Vogliamo realizzare attività gratuite per coinvolgere un numero maggiore di ragazzi, che mirano all'inclusione e a fare scoprire ai giovani quali sono le loro passioni, che in futuro potrebbero divenire i loro mestieri. L'arte può aiutare a generare l'empatia e a sentire dell'altro, contribuendo a stimolare la dote della sensibilità”.

Presenti all'incontro l'assessore alle Politiche Sociali Giammarco Travaglini, Marta Elisio e Pamela Zappitelli della PMI Service.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi presso lo Sportello sociale del Comune di San Salvo o telefonare al numero 389 - 5826842.