Ecco "Festivalbar", remix del brano firmato dal vastese Alessandro Palazzo

E’ uscito in questi giorni il remix di “Festivalbar”, brano di cui autore il vastese Alessandro Palazzo, da diversi anni trasferitosi a Carpi.

Palazzo, firma di pezzi come “L’uomo perfetto” e “Florida”, con i quali ha avuto pregevoli riscontri che lo hanno portato a fare serate ed apparizioni in tv, in questa sua ultima esperienza ha potuto collaborare con il produttore dj Luca Zanarini (amico storico di Vasco Rossi, fin da quando il rocker era ancora un dj e si affacciava al mondo della musica). Lo stesso Zanarini che qualche anno fa ha ‘mixato’ le note ed apprezzate canzoni “Cosa succede in città” e “T'immagini” del ‘Blasco’, che lo volle sul palco del Modena Park, in un’indimenticabile esperienza con oltre 200.000 spettatori.

“’Festivalbar’ – dice Palazzo - è una canzone allegra, estiva, ballabile ed ottimista, perché va tutto bene quando si ha la fortuna di avere a fianco qualcuno a cui teniamo particolarmente. Il tutto con un pizzico di nostalgia per il famosissimo Festivalbar, che ci proietta con la mente ed il cuore agli indimenticabili anni 90. Io e Luca – conclude Palazzo - vi invitiamo a ballarla in tutte le serate estive che ormai ci attendono”.