Fishing Club Histonium Vasto, iscrizioni aperte per il 2025 e nuove iniziative

Il Fishing Club Histonium Vasto è pronto a fare il suo ingresso nell'anno 2025 con importanti novità e un bilancio straordinario del 2024. Dopo aver raggiunto numerosi traguardi, il club di pesca dà il via alle iscrizioni per il nuovo anno, proponendo nuove iniziative e l’apertura di due nuove sezioni in altre località.

Un 2024 ricco di successi

Il 2024 è stato un anno di grandi successi per il Fishing Club Histonium, che ha saputo unire passione per la pesca e impegno sociale. Tra le principali realizzazioni, il club ha partecipato e organizzato eventi di sensibilizzazione a favore delle persone disabili e dei malati oncologici, unendo il piacere della pesca all'importante causa sociale. Inoltre, sono stati effettuati raduni di spinning e traina costiera, con la partecipazione di appassionati provenienti da tutta Italia.

Un altro importante traguardo è stato il lancio del "Belly Boat Adventure", il primo evento di pesca in belly boat organizzato in Italia. Questa iniziativa ha suscitato grande entusiasmo e ha attirato numerosi partecipanti. Inoltre, il club si è distinto per la sua sensibilità ambientale, mappando le abitudini della medusa Cassiopea, una specie che il club ha adottato per garantirne la protezione e salvaguardia.

Infine, il club ha coinvolto i propri soci in esperienze culinarie uniche, alla scoperta di ricette di pesce a km 0, promuovendo l’importanza della sostenibilità e della tradizione locale.

Novità per il 2025: due nuove sezioni e un progetto ambizioso

Il Fishing Club Histonium non si ferma qui. Per l’anno 2025, grazie alla crescente richiesta da parte di appassionati provenienti da zone fuori Vasto, il club ha deciso di aprire due nuove sezioni a Fossacesia e San Salvo, con l'intento di ampliare la sua rete e coinvolgere un numero sempre maggiore di soci. A tal proposito, è prevista l’installazione di nuovi campi base nelle due località, per permettere a tutti di partecipare alle attività.

Un altro progetto di grande valore è l’espansione del programma "In Mare Senza Barriere 3", che si propone di abbattere le barriere fisiche e sociali legate alla pesca, rendendola accessibile a chiunque, indipendentemente dalle proprie condizioni. L’iniziativa coinvolgerà quest’anno un numero sempre maggiore di porticcioli, con l’obiettivo di promuovere la pesca inclusiva e sensibilizzare la comunità sui temi dell’accessibilità.

Unisciti al Fishing Club Histonium

Le iscrizioni per l’anno 2025 sono ufficialmente aperte. Il Fishing Club Histonium invita tutti gli appassionati di pesca e coloro che desiderano impegnarsi in attività sociali e ambientali a unirsi al club. Con una varietà di iniziative e un forte impegno verso la sensibilizzazione e la sostenibilità, il club è il punto di riferimento per chi ama il mare e desidera contribuire a un cambiamento positivo.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visita il nostro sito web o contattaci tramite i nostri canali social.

Fishing Club Histonium Vasto – Passione per la pesca, impegno per la comunità.