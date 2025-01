Prima donna assessore a Vasto, l'ex sindaco Prospero ricorda Angelina Poli Molino

La morte di Angelina Poli Molino al centro di diversi interventi di ricordo e sottolineatura di una figura importante per Vasto. Donna di notevole attivismo, maestra di scuola, impegnata in politica prima e nell'associazionismo, impegni da più parti riconosciuti.

La ricorda, nella nota che segue, Antonio Prospero, ex sindaco di Vasto che l'ha voluta con sé come assessore nella sua amministrazione comunale.

“La sua scomparsa - scrive Prospero - è per me un dolore profondo. Durante il mio mandato come sindaco di Vasto, ho avuto l’onore di lavorare al suo fianco: Angela è stata la prima donna assessore nella storia della nostra città, ma soprattutto è stata un esempio unico di passione, determinazione e umanità. Il suo impegno non si è mai limitato al ruolo istituzionale. Angela ha vissuto la sua vita come un servizio continuo alla comunità, mettendo sempre il cuore in ogni cosa che faceva. Che fosse nella politica, nel sociale o nelle sue innumerevoli attività a favore degli anziani e dei più fragili, Angela sapeva ispirare fiducia e speranza, diventando un punto di riferimento per tutti noi.

Vasto perde una grande donna, ma il suo ricordo vivrà in ognuno di noi, nei suoi figli Massimo e Marco, e in chi ha avuto il privilegio di conoscerla. A loro e a tutta la famiglia rivolgo il mio abbraccio più sentito, unito al grazie sincero di un’intera comunità che non dimenticherà mai il suo sorriso, la sua forza e il suo amore per la nostra città.”

I funerali di Angelina Poli Molino saranno celebrati nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio, alle ore 15,30, nella Chiesa di San Giovanni Bosco. La camera ardente è stata allestita nei locali del Bocciodromo comunale di viale Paul Harris.