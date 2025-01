Un dono che continua a germogliare: da Lory a Colori 20.000 euro all’Università 'd'Annunzio' per la ricerca oncologica

La solidarietà non ha stagioni. L’Associazione Lory a Colori ha concretizzato una donazione di 20.000 euro all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, destinata a sostenere importanti progetti di ricerca oncologica.

“Questo contributo è un dono che continua a germogliare — dichiara Dalila Bonelli, presidente di Lory a Colori — È il risultato di un anno di impegno condiviso e della fiducia che i nostri sostenitori ci hanno dimostrato.”

Effettuato proprio a ridosso delle festività natalizie, questo gesto assume oggi un valore ancora più profondo. “Anche se Natale è passato, il nostro regalo alla ricerca è un seme che crescerà nel tempo — aggiunge Bonelli — Contribuire al progresso scientifico significa offrire nuove opportunità a chi affronta un percorso di cura, ed è il modo più autentico per continuare a seminare speranza”.

La scelta di destinare i fondi all’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara non è casuale, infatti rappresenta la volontà di restituire al territorio tutto ciò che il territorio stesso ci dona. Un legame autentico con la nostra comunità che si traduce in un impegno tangibile per il bene collettivo.

La somma, raccolta grazie alle tante iniziative solidali promosse dall’Associazione nel corso del 2024, è stata destinata al Laboratorio di Onco-ematologia del CAST (Centro Studi e Tecnologie Avanzate) dell’Università di Chieti-Pescara, diretto dalla Prof.ssa Rosa Visone. Questo laboratorio è impegnato nello studio dei meccanismi patologici alla base della leucemia linfatica cronica e della trasformazione di Richter, con l’obiettivo di sviluppare terapie innovative per contrastare queste gravi patologie. Maggiori dettagli sul progetto finanziato sono disponibili al link: https://www.cast.unich.it/en/research-groups/visone .

“Ci impegniamo a tenere informata la nostra comunità sui progressi della ricerca che abbiamo contribuito a sostenere — conclude Dalila Bonelli — La trasparenza è per noi un valore imprescindibile, e vogliamo che i nostri sostenitori vedano come ogni gesto solidale possa trasformarsi in risultati ”.