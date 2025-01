Sasi Vasto San Salvo: chiusure programmate della fornitura Idrica dal 13 al 20 gennaio

La SASI (Società Acquedottistica Senese Italiana) di Vasto e San Salvo ha annunciato una sospensione programmata della fornitura idrica dal 13 al 20 gennaio 2025, al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica. L'intervento si inserisce in un ampio piano di rinnovamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre le perdite e migliorare la distribuzione dell'acqua nelle due città.

Il lavoro sulle tubature, molte delle quali risalgono a decenni fa, è diventato urgente per rispondere a una crescente carenza idrica che sta diventando sempre più pressante nelle aree servite. Le vecchie condutture, infatti, sono una delle principali cause di dispersione, compromettendo l'efficienza della rete e aggravando i disservizi. Con l’aumento delle difficoltà nella gestione delle risorse idriche, il potenziamento delle infrastrutture è ormai indispensabile per garantire un servizio adeguato.

Il calendario delle sospensioni della fornitura è consultabile al seguente link: [Chiusure-idriche-programmate-dal-13-al-20-Gennaio-2025.pdf]. La SASI ha assicurato che gli aggiornamenti sui lavori e sui tempi di ripristino della fornitura saranno regolarmente forniti attraverso i propri canali ufficiali.

Il piano di manutenzione, pur comportando disagi per i cittadini durante il periodo di chiusura, rappresenta un passo fondamentale per affrontare la situazione della carenza idrica e migliorare la gestione dell’acqua sul lungo periodo.