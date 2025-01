Spaccio di cocaina a Vasto: arrestato un quarantenne

Un’operazione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto di un uomo di 40 anni, incensurato e residente a Vasto, trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina. Il fermo è avvenuto lungo la Statale 16 Adriatica, una delle principali vie di transito per il traffico di droga nella zona.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vasto, impegnati in attività di controllo nella zona di Vasto Marina, hanno notato un’autovettura sospetta in transito da sud in direzione Vasto. Dopo aver fermato il veicolo, gli agenti hanno notato un atteggiamento nervoso del conducente, un comportamento che ha suscitato i sospetti degli operatori. Una perquisizione più approfondita ha consentito di rinvenire un involucro contenente la sostanza stupefacente, nascosta all'interno di una tasca della giacca dell’uomo. Il narcotest effettuato dalla Polizia Scientifica ha confermato che si trattava di cocaina.

Le indagini sono proseguite con una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, dove sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che hanno fatto emergere l’intenzione dell’uomo di spacciare la sostanza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vasto, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Successivamente, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, applicando però la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Vasto.

L'operazione dimostra l’impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno sempre più preoccupante nelle aree ad alta percorrenza.