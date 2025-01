Lory a Colori Dona 20.000 Euro all'UniversitÃ  di Chieti-Pescara per la Ricerca Oncologica

L’associazione Lory a Colori ha recentemente donato una somma di 20.000 euro all’Università degli Studi "G. d’Annunzio" di Chieti-Pescara, con l’obiettivo di sostenere importanti progetti di ricerca oncologica. La donazione, frutto di un anno di impegno e di iniziative solidali, rappresenta un segno tangibile della fiducia dei sostenitori dell’associazione e del suo costante impegno nella lotta contro il cancro.

La decisione di effettuare questa donazione proprio durante le festività natalizie conferisce un significato ancora più profondo al gesto. "Anche se il Natale è passato — aggiunge Bonelli — la nostra offerta alla ricerca non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto che porterà frutti nel tempo. Investire nella ricerca significa aprire nuove strade per chi combatte ogni giorno contro il cancro, e questa è la speranza che continuiamo a coltivare." I fondi saranno utilizzati per il laboratorio di Onco-ematologia del CAST dell’Università di Chieti-Pescara, diretto dalla professoressa Rosa Visone.

Qui, i ricercatori sono impegnati nello studio della leucemia linfatica cronica e della trasformazione di Richter, patologie gravi per le quali si cercano terapie innovative. L’associazione ha scelto di destinare il contributo a questa ricerca per favorire lo sviluppo di trattamenti più efficaci per chi combatte queste malattie.

Lory a Colori, nota per il suo impegno verso i pazienti oncologici e le loro famiglie, ha raccolto la somma grazie alle molteplici iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi nel corso del 2024. Con la trasparenza come valore centrale, l’associazione ha promesso di tenere informata la comunità sui progressi del progetto finanziato, affinché ogni donazione possa essere tracciata e dimostrata nei suoi risultati concreti.

ED