San Salvo Ottiene un Doppio Finanziamento per Due Nuovi Parchi Sportivi

Il Comune di San Salvo si è aggiudicato un importante doppio finanziamento nazionale per la realizzazione di due nuovi parchi sportivi all’aperto, un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture dedicate alla pratica sportiva e al benessere della comunità. Grazie a questo risultato, San Salvo entra nelle graduatorie delle Città Italiane beneficiarie dei contributi erogati dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute. Un ulteriore riconoscimento arriva dal fatto che il Comune di San Salvo è l’unico della provincia di Chieti a ricevere questi finanziamenti.

I due progetti, denominati “Sport di Tutti - Parchi” e “Parchi 4-14”, sono cofinanziati dal Comune e prevedono la creazione di nuove aree attrezzate per attività ludico-motorie e sportive nelle aree verdi del Consorzio Icea, a San Salvo Marina. Il primo progetto è destinato ai più giovani, in particolare ai bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni, mentre il secondo si rivolge a un pubblico più ampio, comprendente giovani, adulti, over 65 e persone con disabilità.

"Si tratta di un risultato importante", commenta il Sindaco Emanuela De Nicolis, "che dimostra ancora una volta la capacità dell'amministrazione comunale di intercettare risorse finanziarie e di programmare interventi concreti. L'obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva all'aria aperta, stili di vita sani e accessibili a tutte le fasce di età, con un modello che coniuga sport e inclusione sociale, valorizzando al contempo il nostro patrimonio naturale."

I nuovi parchi sportivi non solo rappresentano un’occasione per incentivare l’attività fisica, ma anche un'importante opportunità per favorire l’inclusione sociale e l’interazione tra le diverse generazioni. Questi spazi saranno aperti a tutti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita della comunità, offrendo un luogo sicuro e attrezzato dove poter praticare sport in un ambiente naturale.

Con questo doppio finanziamento, San Salvo si conferma un esempio di buona amministrazione, capace di cogliere opportunità per migliorare il benessere collettivo, attraverso interventi concreti che rispondono alle esigenze di un ampio spettro di cittadini.

