Avis Comunale San Salvo, incremento costante di soci e donazioni

Sabato 1° marzo, nella sede di via delle Rose, l’Avis Comunale di San Salvo ha tenuto la sua 48esima assemblea associativa nel corso della quale sono stati presentati ai soci donatori i risultati ottenuti nel 2024.

Alla presenza dei delegati delle strutture superiori, Antonio Pietroniro per la Provinciale e la Dott.ssa Silvana Di Palma per la Regionale, il presidente Amleto D’Aloisio ha relazionato sui risultati associativi raggiunti grazie al lavoro effettuato da “una squadra straordinaria” composta dai dirigenti ma soprattutto dalle donatrici e dai donatori.

"Anche quest'anno abbiamo raggiunto e superato l'obiettivo che ci eravamo prefissati lo scorso anno. I soci donatori sono aumentati da 570 a 634. Anche le donazioni sono aumentate da 1.013 a 1.034 unità di sangue raccolte nonostante problemi oggettivi del sistema e soggettivi dei donatori,” ha comunicato D’Aloisio rimarcando che "dal 2016 ad oggi l'Avis Comunale di San Salvo ha visto un incremento costante di soci donatori e di unità di sangue raccolte".

“Questi risultati sono il frutto del lavoro costante e continuo con tutta la nostra comunità cittadina e di altre comunità vicine facendo sì che la nostra Associazione fosse sempre più sentita come parte importante del tessuto sociale, culturale ed economico della realtà dove operiamo”.

“Il rapporto sempre vivo con le aziende del territorio tramite screening e raccolta sangue con l’autoemoteca (Denso e Amazon e altre), la costante attenzione al mondo della scuola con giornate dedicate all’informazione globale del concetto di donazione e salute alla parte più giovane della società, alla presenza con il gazebo informativo in tante manifestazioni organizzate da privati e dal pubblico, alla sponsorizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive cittadine (Podistiche e ciclistiche) è parte del lavoro posto in essere dal Direttivo. Il lavoro più grande – ha sottolineato D’Aloisio - lo hanno fatto le Donatrici e i Donatori con l’esempio pratico che dimostrano che donare si può e si deve.

D'Aloisio ha poi ricordato con orgoglio che l'Avis Comunale di San Salvo anche quest'anno "si è confermata la quinta a livello provinciale come numero di donazioni” e, nello stesso tempo, è anche parte importante nelle dinamiche associative provinciali e regionali, frutto di una storia che parte dal 1977”.

Al nuovo Direttivo il presidente ha indicato i prossimi obiettivi associativi: 1100 donazioni con una stabilizzazione importante dei soci in modo da tenere l’indice di donazione al valore storico della Comunale e, all’interno delle donazioni, aumentare il valore delle unità di plasma, donazione sempre più importante dal punto di vista medico e del Servizio Sanitario Nazionale. Il raggiungimento di questi risultati daranno maggiore lustro alla ricorrenza del 50° anniversario di fondazione nel 2027 .

Il presidente nel chiudere la relazione ha ringraziato il sindaco Emanuela De Nicolis per la sua presenza che mette insieme il livello istituzionale e l’appartenenza come donatrice all’AVIS.

Nel suo intervento, il sindaco ha ringraziato il Direttivo per la presenza costante nella città dell’Avis, vista sempre più come struttura associativa importante e per gli ottimi risultati ottenuti a cui ha partecipato come donatrice.

Il nuovo Direttivo eletto si riunirà a breve per la nomina alle cariche esecutive di presidente e vice presidente, segretario e dirigenti che avranno il compito di organizzare il lavoro dell’Avis Comunale di San Salvo per raggiungere gli obiettivi proposti dal presidente D’Aloisio e partecipare attivamente alla vita associativa provinciale e regionale.