Ali Abruzzo organizza un pullman per manifestazione del 15 marzo a Roma

“Ali Abruzzo aderisce alla manifestazione del 15 marzo per l’Europa, che si svolgerà a Roma”. E' quanto dichiara il presidente Angelo Radica. Che prosegue: “Stiamo raccogliendo adesioni tra i sindaci abruzzesi, a oggi siamo a oltre cinquanta. Contiamo di crescere in modo significativo nei prossimi giorni”. Per l'occasione Ali Abruzzo organizzerà un pullman.

“Il nostro presidente nazionale, Roberto Gualtieri, lo ha spiegato bene in un messaggio firmato assieme ad altri primi cittadini: in un momento di così grande e veloce mutamento degli assetti mondiali, solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di fare fronte al presente e preparare un futuro migliore”.