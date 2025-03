Voci in preghiera per Papa Francesco in piazza San Pietro, spicca quella del giovane sansalvese Andrea Di Criscio

Tra le voci che hanno animato il Santo Rosario in piazza San Pietro per la salute del Sommo Pontefice, Papa Francesco, trasmesso nella serata di giovedì 7 marzo in diretta nazionale sull'emittente televisiva Tv2000, è spiccata quella del giovanissimo sansalvese Andrea Di Criscio.

“Grande emozione nell'ascoltare e vedere il nostro Andrea in diretta televisiva”, hanno commentato dalla Parrocchia San Nicola Vescovo San Salvo.

La sua voce è nata in comunità, perché Andrea è cresciuto tra i banchi di quella chiesa, lì tante volte ha declamato le letture, cantato il salmo e recitato il rosario. E' stato come avere un frammento della nostra parrocchia in piazza San Pietro per dire la nostra vicinanza all'amato Papa Francesco.