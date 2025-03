Prowein 2025, Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo a Dusseldorf dal 16 al 18 marzo

Anche quest’anno i vini d’Abruzzo tornano a Düsseldorf in occasione di ProWein, una delle più importanti fiere internazionali dedicate al settore vinicolo, in programma dal 16 al 18 marzo. Un appuntamento strategico per il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che presenzierà con una collettiva di 21 cantine all'interno del proprio spazio espositivo (Hall 16 – Stand K89).

"ProWein è da sempre una vetrina imprescindibile per i nostri vini che riscuotono grande apprezzamento sul mercato tedesco", conferma il presidente del Consorzio Alessandro Nicodemi, che aggiunge: "Oltre a promuovere le nostre cantine a livello internazionale, lavoriamo continuamente per rafforzarne il posizionamento valorizzando il legame tra vino e territorio d’origine. Il nostro messaggio è chiaro: i vini d’Abruzzo nascono nella regione più verde d’Europa, tra mare e montagna, grazie a produttori capaci di esaltarne al meglio le peculiarità uniche”.

La Germania resta un mercato di riferimento per il vino abruzzese, storicamente rappresenta il primo mercato di sbocco, in particolare per il Montepulciano d’Abruzzo. Accanto a questo mercato chiave, vi sono anche Stati Uniti e Canada, il Regno Unito ed i Paesi del Nord Europa – come Svezia, Danimarca e Norvegia – che stanno registrando delle buone performance. I consumatori in questi Paesi sono attratti soprattutto dal discorso sostenibilità su cui i produttori abruzzesi stanno lavorando molto, oltre che dall’eccellente rapporto qualità-prezzo dei vini.

L’edizione 2025 di ProWein si svolgerà sotto il motto “Discover the Taste of Tomorrow”, accogliendo espositori da oltre 60 nazioni. Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, sempre più impegnato a valorizzare a livello internazionale i suoi vini, è dunque pronto a cogliere questa opportunità per consolidare il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza enologica abruzzese nel mondo.