Gesti solidali e di altruismo con la raccolta di uova e colombe pasquali per i bisognosi della città

In questi giorni San Salvo, ancora una volta, non ha fatto mancare la propria generosità e il proprio altruismo, grazie alla raccolta di uova e colombe pasquali promossa dagli Ultras San Salvo Nuova Guardia e Nucleo Storico e dallo Juventus Club “Gaetano Scirea” che saranno consegnate dai volontari dell'associazione parrocchiale ‘Gerico’ della comunità di San Nicola Vescovo come dono alle famiglie che versano in stato di bisogno.

In più sono state donate uova ai bambini del reparto pediatrico di Vasto e alle case famiglia presenti sul territorio.

La comunità di San Salvo è fortemente riconoscente verso questi ragazzi dal cuore grande e generoso per camminare insieme verso un mondo più giusto e bello.