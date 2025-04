Variante alla Statale 16, il monito dell'ex sindaco di San Salvo Marchese

Da mesi nel territorio vi è una discussione sulla variante alla SS16 ed in particolare nel tratto Vasto-San Salvo. Mentre a Vasto si è aperto un dibattito a San Salvo tutto tace, come mai?

Vorrei ricordare ed in particolare ai rappresentanti delle istituzioni che la variante così come proposta arrecherà un danno enorme a San Salvo nel tratto che va dal raccordo con la Trignina fino ad arrivare al centro commerciale Costaverde.

Quel tratto di strada già attualmente è un imbuto in estate ed in particolare nei giorni di festa.

La proposta di variante deve andare oltre il centro commerciale Costa Verde e non deve scaricare tutto il traffico su un pezzo del nostro territorio.

Siete ancora in tempo a far apportare questa correzione. Mi rivolgo a chi ha competenze ad attivarsi in questa direzione.