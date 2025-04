Avis Provinciale Chieti, Sandro Orsini confermato alla presidenza

Si è ufficialmente insediato nei giorni scorsi, presso la sede dell'Avis Comunale Atessa, il nuovo Direttivo Esecutivo dell'Avis Provinciale Chieti, eletto in occasione dell'Assemblea Provinciale svoltasi ad Atessa il 6 Aprile per l’accettazione della carica del nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 2025/2028.

Il nuovo Direttivo Esecutivo è stato convocato dal Presidente della Commissione elettorale, Assunta Fagnilli.

Si è rinnovata la fiducia a Sandro Orsini, confermato Presidente dell’Avis Provinciale di Chieti quale segno di continuità per l’Associazione che prosegue il suo impegno nel promuovere la donazione del sangue e nel rafforzare la rete solidale del territorio.

Al fianco di Orsini (Avis Bucchianico), il nuovo Esecutivo prevede la conferma di Silvana Di Palma (Avis Castiglione Messer Marino) nel ruolo di segretaria, Amleto D'Aloisio (Avis San Salvo) come amministratore, Claudio Fantacuzzi (Avis Pollutri) come vicepresidente vicario e Carmine Marrone (Avis Guardiagrele) come vicepresidente.

A completare il Direttivo, in qualità di consiglieri, ci sono Antonio Di Mito (Avis Fara San Martino), Vincenzo Del Muto (Avis Vasto), Carmine Ricci (Avis Palombaro), Filippo D'Antonio (Avis Chieti), Berardino Di Francesco (Avis Atessa) e Antonio Angelucci (Avis Casalbordino).

Il nuovo Direttivo, espressione dell’impegno delle sedi locali, si pone l’obiettivo di rafforzare le attività sul territorio, sensibilizzare nuove generazioni alla cultura della donazione e consolidare il rapporto con le istituzioni sanitarie.

"È una grande responsabilità che affronto con lo stesso entusiasmo di sempre - ha dichiarato il presidente Orsini - ringrazio tutti i volontari per la fiducia e sono certo che, insieme al nuovo direttivo, potremo portare avanti iniziative concrete per rispondere alle esigenze del territorio, promuovere la donazione e ancora di più i valori dell’AVIS."

Viva l’Avis !