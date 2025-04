Tanti devoti di San Vitale in fila per i taralli benedetti a San Salvo

Entrano nel vivo a San Salvo i festeggiamenti in onore di San Vitale Martire. Nel pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile, il parroco della Chiesa di San Giuseppe, don Raimondo Artese, ha raggiunto il locale in uso al Comitato Feste San Vitale 2025 in via Roma n.9, dove sono conservati i taralli preparati nei giorni scorsi e li ha benedetti.

Da qui, il corteo è ripartito in direzione della Chiesa San Giuseppe con il testa i membri del Comitato Feste (tra questi anche il sindaco Emanuela De Nicolis e gli assessori Carla Esposito, Elisa Marinelli e Tony Faga) che hanno portato le versione più grandi dei taralli preparati per l'occasione.

Successivamente alla benedizione è iniziata la distribuzione che proseguirà anche domani, lunedì 28 aprile, giornata clou dei festeggiamenti; tante le persone in fila, fuori, per ricevere il proprio tarallo benedetto.

Questa sera, alle ore 21, in P.zza San Vitale: il Trio P presenta “Comedy Show”, spettacolo comico con Ivan Colangelo DJ set rivival.

Lunedì 28 aprile, giorno di San Vitale Martire, alle ore 8.30 Sfilata dei trattori con le Some (da via Montenero largo campetto “Mennea”); a seguire, alle ore 10.30, e' previsto l'arrivo delle reliquie del Santo, a cui farà seguito alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa in piazza San Vitale. In serata, alle ore 18, la Processione e Messa Solenne.

Chiudono i festeggiamenti, alle ore 21.30 lo spettacolo musicale con Nostalgia '90 e i fuochi pirotecnici alle ore 23.30

I festeggiamenti proseguiranno, come da programma, anche nei giorni del 3 e 4 maggio.

Immagine di copertina a cura di Antonino Vicoli e galleria fotografica a cura di Lorenzo Saturni